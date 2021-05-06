برايثوايت يقترب من العودة الى المستطيل الاخضر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

اعلنت مصادر صحفية ان المهاجم الدنماركي ​مارتن برايثوايت​ شارك في مران فريقه برشلونة الإسباني لأول مرة بعد غيابه منذ 20 من نيسان الماضي بسبب الإصابة بالتواء في كاحله الأيمن.



واوضحت هذه المصادر ان برايثوايت سيكون في جهوزية تامة للسفر إلى فالنسيا، لمواجهة ليفانتي، وذلك ضمن منافسات الجولة الـ 36 من الدوري الاسباني لكرة القدم.

ومع تعافي النجم الدنماركي، ستبقى لائحة مصابي برشلونة تضم كلا من: أنسو فاتي الذي سيخضع لعملية جراحية في لشبونة، والبرازيلي فيليبي كوتينيو الذي يعاني من إصابة أيضا في ركبته.