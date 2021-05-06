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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إتفاق بين الاولمبية الدولية وفايزر - بيونتيك لتوفير لقاحات ضد كورونا للرياضيين والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021
أبرم مختبرا فايزر وبيونتيك إبرام مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا للرياضيين والوفود من جميع الدول المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 المؤجل إلى الصيف المقبل.
وأكد المختبران في بيان إنهما "سينسقان مع اللجان الوطنية الأولمبية في جميع أنحاء العالم".
وأوضح المختبران أن عمليات التسليم الأولى للقاح بيونتيك- فايزر يجب أن تبدأ في "نهاية شهر أيار حيثما أمكن ذلك، لضمان حصول أعضاء الوفود المشاركة على جرعتهم الثانية قبل وصولهم إلى طوكيو".
وستكون هذه الجرعات بالإضافة إلى عمليات التسليم المخطط لها مسبقاً كجزء من الطلبات المقدمة من الحكومات أو برنامج كوفاكس الدولي.