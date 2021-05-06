إتفاق بين الاولمبية الدولية وفايزر - بيونتيك لتوفير لقاحات ضد كورونا للرياضيين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

أبرم مختبرا ​فايزر​ و​بيونتيك​ إبرام مذكرة تفاهم مع اللجنة الأولمبية الدولية لتوفير لقاحات ضد فيروس كورونا للرياضيين والوفود من جميع الدول المشاركة في ​أولمبياد طوكيو 2020​ المؤجل إلى الصيف المقبل.



وأكد المختبران في بيان إنهما "سينسقان مع اللجان الوطنية الأولمبية في جميع أنحاء العالم".

وأوضح المختبران أن عمليات التسليم الأولى للقاح بيونتيك- فايزر يجب أن تبدأ في "نهاية شهر أيار حيثما أمكن ذلك، لضمان حصول أعضاء الوفود المشاركة على جرعتهم الثانية قبل وصولهم إلى طوكيو".

وستكون هذه الجرعات بالإضافة إلى عمليات التسليم المخطط لها مسبقاً كجزء من الطلبات المقدمة من الحكومات أو برنامج كوفاكس الدولي.