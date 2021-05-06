رزق: مستعد لمنافسة أقوى الملاكمين في أولمبياد طوكيو

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

أعرب الملاكم المصري ​يسري رزق​ عن استعداده للمشاركة في منافسات أولمبياد طوكيو 2021.

وقال رزق: "تأهلت إلى منافسات طوكيو عن طريق التصنيف بعد إلغاء بطولة العالم، حيث أحتل ترتيب الخامس عالميا، والأول إفريقيا، كما أنني أخوض الآن معسكرا مغلقا بالمركز الأولمبي يتخلله بعض البطولات الودية، وأتدرب مرتين يوميا مع نظام غذائي محدد، خاصة خلال شهر رمضان".

وأضاف: " أعتقد أن الأولمبياد ستضم 16 ملاكما هم الأفضل في العالم، لكن الثلاثي، الأوزبكستاني والكازاخستاني والروسي هم الأقوى، وفي كل الأحوال فإن تصنيفي جيد وأستطيع رفع علم مصر في البطولة".