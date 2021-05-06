لا عقوبة بحق مدير الاهلي المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

كشف ​الاتحاد المصري​ لكرة القدم، عن رفضه تسطير عقوبة بحق مدير النادي الأهلي المصري لكرة القدم، ​سيد عبدالحفيظ​ كما لم يصدر أي قرار بايقافه عن حصور المباريات.



وجاء قرار لجنة المسابقات بعدم إيقاف عبدالحفيظ، بعد قرار سابق بإيقافه وإحالته للتحقيق بسبب تصريحات نُسبت إليه بشأن تواصله مع الحكم جهاد جريشة واعتذاره له عن ركلة جزاء غير صحيحة احتسبها للزمالك في مباراته ضد بيراميدز، وذلك بعد حضوره إلى مقر اتحاد الكرة حيث خضع للتحقيق بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد حسين حلمي، نافياً جميع ما نسب اليه ومصرحاً عن احترامه الكبير لهذه المنظمة.