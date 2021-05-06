تأييد أميركي على مقاطعة كأس العالم 2022 في قطر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

أجرت مؤسسة أبحاث الرأي "رن ربييت" RunRepeat استطلاعا للرأي كشف أن 60% من مشجعي كرة القدم الأميركيين، يعتقدون أن على المنتخب الأميركي للرجال مقاطعة بطولة ​كأس العالم​ المقبلة في قطر في العام 2022.



واختار 599 مشجعا من أصل 1015 مقاطعة كأس العالم 2022 بسبب سجل قطر في مجال حقوق الإنسان حيث كشفت صحيفة "ذا غارديان" البريطانية أن أكثر من 6500 عامل وافد لقوا حتفهم في قطر، منذ فوزها بتنظيم كأس العالم قبل 10 سنوات.

كما شمل الاستطلاع حوالي 3186 مشجعا من مختلف أنحاء العالم، وقد أجاب قرابة 70 في المئة (7 من كل 10)، بأنهم يؤيدون المقاطعة.