القضاء الاسباني يوجه صفعة لريال مدريد

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

كشفت صفحة رابطة الدوري الإسباني لكرة القدم " الليغا " الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي أن المحكمة الابتدائية رقم 67 في العاصمة الإسبانية مدريد، رفضت بشكل تام دعوى قضائية رفعها نادي ​ريال مدريد​ ضد المنظمة بخصوص الإدارة التجارية للحقوق السمعية والبصرية، وبالتالي عدم الموافقة على حسابات موسم 2018-2019، وطالب بالحصول على المبلغ الإجمالي، الذي يقدر بـ23.892.977 يورو.



وجاء في البيان الرسمي:" قرار المحكمة يرفض الطعن على الحسابات السنوية وطلب المساءلة المقدم من ريال مدريد، مع الأخذ في الاعتبار، من بين أسباب أخرى، أن النادي تلقى معلومات كاملة ومكثفة عن وظيفة التسويق والترويج التي تقوم بها الليغا وسمح له بالوصول إلى كافة المعلومات المتعلقة بالإجراء الذي قامت به.