الفريق الباريسي مصمم على ضم ميسي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

اكدت صحف فرنسية ان إدارة نادي باريس سان جرمان الفرنسي، تريد ضم قائد ​برشلونة​ الاسباني، النجم الأرجنتيني ليونيل ​ميسي​ خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وذلك مع قرب انتهاء عقده مع البرشا في الموسم القادم.



وعلى رغم جميع المحاولات من جانب إدارة البلوغرانا لابقاء البرغوث الارجنتيني مع النادي، إلا أن تقارير أخرى تشير إلى تجهيز باريس سان جرمان عقد مغر لليو براتب أكبر من الذي يتقاضاه في الدوري الإسباني، وعلى مدار عامين، مع خيار موسم ثالث إضافي، وهي تسعى لتكوين الثنائي المميز بينه وبين نيمار مجدداً.