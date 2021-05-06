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عقبة أمام الجماهير الإنكليزية لحضور نهائي دوري الأبطال

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 مايو 2021

تواجه الجماهير الإنكليزية عقبة أمام حضور نهائي ​​ بين ​​ ومانشستر سيتي في مدينة اسطنبول التركية هذا الشهر، بسبب تحذيرات وزارة الخارجية البريطانية من السفر إلى تركيا.

وجاء التحذير بعد أن احتلت تركيا المركز الرابع عالميا في الأسابيع الأخيرة من حيث عدد حالات الإصابات اليومية بفيروس ، وفرض إجراءات العزل العام هذا الشهر حتى 17 أيار.

من جهته، أكد الاتحاد الأوروبي "يويفا" الأسبوع الماضي إقامة المباراة النهائية في اسطنبول كما كان مخططا رغم العزل العام الحالي مع السماح بعدد محدود من الجماهير.  

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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