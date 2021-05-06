شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يهزم نجوم المستقبل وديا بهدف استعداداُ للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فريق البنك الأهلي على نظيره نجوم المستقبل بهدف للاشيء أحرزه محمد كوفي ضمن استعدادات فريق البنك الأهلي لمباراة الإسماعيلي في الجولة الواحد والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الاثنين المقبل بملعب بترو سبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .
وخاض خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي اللقاء بمجموعة لاعبين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي والذي فاز فيها فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف .
من جانبه ، أكد اللواء أشرف نصار، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي، أنه يثق في قدرات لاعبى فريقه والجهاز الفني بقيادة خالد جلال فى عبور الفترة الحرجة، وتحقيق الفوز في المباريات القادمة في بطولة الدورى المصرى الممتاز.
وأوضح أشرف نصار، خلال تصريحات صحفية، أن بطولة الدورى المصرى الممتاز هذا الموسم صعبة للغاية، بسبب قوة المنافسة بين الفرق، مضيفا: "ولكن لدى الثقة في لاعبينا بعبور هذه المحطات الصعبة، والروح القتالية التي ظهرت على اللاعبين أثناء لقاء الإنتاج الحربى تعطى ثقة كبيرة فى تحقيق الكثير والتقدم لمكانة تليق بالبنك الأهلى، ولن يعود للماضى، فالأداء سيزيد من مباراة إلى أخرى".
وحقق فريق البنك الأهلي فوزًا على الإنتاج الحربي بنتيجة 3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين، أمس الأول الثلاثاء، على ملعب الأهلي والسلام، ضمن فعاليات الجولة الـ20 من عمر الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ 62.
وبهذه النتيجة ارتفع رصيد فريق البنك الأهلى إلى 18 نقطة محتلا المركز الخامس عشر بجدول ترتيب بطولة الدورى المصرى الممتاز، بينما توقف رصيد الإنتاج الحربى عند النقطة 12 محتلا المركز الأخير.