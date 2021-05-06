شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأهلي يهزم نجوم المستقبل وديا بهدف استعداداُ للإسماعيلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فاز فريق فريق البنك الأهلي على نظيره نجوم المستقبل بهدف للاشيء أحرزه محمد كوفي ضمن استعدادات فريق البنك الأهلي لمباراة الإسماعيلي في الجولة الواحد والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز والمقرر لها الاثنين المقبل بملعب بترو سبورت في تمام الساعة التاسعة والنصف مساء .

وخاض خالد جلال المدير الفني لفريق البنك الأهلي اللقاء بمجموعة لاعبين لم يشاركوا في مباراة الإنتاج الحربي والذي فاز فيها فريق البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدف .