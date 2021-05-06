شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك بدون 4 لاعبين من كتيبة الدور الأول أمام سموحة وهدف خاص لبن شرقي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره سموحة في التاسعة والنصف مساء، في الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز، والتي تقام باستاد القاهرة الدولي، ويحتل الفريق الأبيض صدارة جدول ترتيب الدوري برصيد 41 نقطة، في حين يأتي الفريق السكندري بالمركز السادس برصيد 28 نقطة.

ويفتقد فريق الزمالك في مباراة اليوم لخدمات أربعة لاعبين شاركوا في مباراة الدور الأول بين الفريقين التي فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، سجلهما أشرف بن شرقي وأحمد فتوح.

ويغيب عن مباراة الزمالك وسموحة المغربي محمد أوناجم بعد إعارته لنادي الوداد المغربي في يناير الماضي، بجانب إمام عاشور لاعب الوسط للإيقاف، وعمر السعيد بعد إعارته لنادي الجونة في فترة الانتقالات الشتوية الماضية، بالإضافة إلى محمد أبو جبل حارس المرمى لإصابته بفيروس كورونا.

وكان الزمالك قد خاض مباراة الدور الأول بتشكيل مكون من محمد أبو جبل و أحمد فتوح و محمد عبد الغني ومحمود حمدي “الونش” وحازم إمام وأشرف بن شرقي وإمام عاشور ويوسف إبراهيم “أوباما” ومحمد أشرف “روقا” ومحمد أوناجم وحميد أحداد، بينما تواجد على مقاعد البدلاء كل من : محمد عواد و إسلام جابر وحسام عبد المجيد وحمزة المثلوثي وعمر السعيد و محمود عبدالرازق شيكابالا وفرجاني ساسي وأحمد سيد “زيزو” وحسين فيصل.

ويتصدر أشرف بن شرقي قائمة هدافي الزمالك قبل مباراة اليوم أمام سموحة برصيد 9 أهداف، ويأتي في المركز الثاني في ترتيب هدافي الدوري خلفا لكل من عمر كمال عبد الواحد لاعب المصري وأحمد سمير لاعب الطلائع.

وجاءت أهداف بن شرقي في شباك، سموحة وإنبي وسيراميكا والإنتاج الحربي وبيراميدز، و”هدفان” في شباك كل من مصر للمقاصة والمقاولون العرب.

ويتطلع بن شرقي للتسجيل في مباراة سموحة من أجل مواصلة المنافسة على صدارة هدافي الدوري، ومساعدة فريقه في تحقيق الفوز والحصول على الثلاث نقاط.

وفي المقابل يتصدر حسام حسن مهاجم سموحة الذي تمت إعارته لفريق أهلي طرابلس الليبي قائمة هدافي الفريق السكندري وسيغيب عن مباراة اليوم بعد إعارته في الفترة الأخيرة.