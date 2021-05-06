شكرا لقرائتكم خبر عن معلومة رياضية .. تعرف على الفرق بين الجمباز الفني والإيقاعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجمع رياضة الجمباز بين القوة والمرونة والسرعة والبراعة لما تتضمنه من أداء سلاسل من الحركات في أجهزة مختلفة ففي كل جهاز سلسلة من الحركات المختلفة.

يعود تاريخ الجمباز إلى أربعة آلاف سنة ، ويذكر بعض المؤرخين أنه مستوحى من البهلوانات في مصر القديمة، الذين كانوا يقفزون ويقومون بحركات تحتاج للياقة بدنية كبيرة، وقد أوضحت بعض الرسوم والنقوش الموجودة على جدران الأهرامات والمقابر المكتشفة ذلك. وقد مارس الرجال والسيدات لدى الإغريق الرياضة على أنواعها ومن بينها الجمباز الذي أصبح جزءا من ألعابهم الأولمبية.

ومن انواع الجمباز الفني والإيقاعي والترامبولين والايروبكس ، مسابقات الجمباز الفني للرجال تتكون من 6 أجهزة هي البساط الأرضي وحصان الحلق و حصان القفز وحاليا يسمى بطاولة القفز، المتوازي وجهاز العقلة كونا في مجال الجمباز الفني، أما مسابقات السيدات تكون في مجالي الجمباز الفني والإيقاعي ، وتتكون اجهزة البنات فى الجمباز الفني من منصة القفز و عارضة التوازن و الحركات الأرضية والتوازى المختلف

جميع هذه الأنواع تمارس من كلا الجنسين الإناث والذكور عدا الجمباز الإيقاعي حيث يمارس من قبل الإناث فقط وأكثر نوع يمارس في المنطقة العربية ولهم فيها مشاركات رسمية في المنافسات العربية والقارية والدولية ويدرس في المدارس والجامعات هو الجمباز الفني للذكور والإناث

الجمباز الإيقاعي ، هو نوع خاص من منافسات الجمباز مخصص للسيدات فقط، تقوم فيه اللاعبة بأداء حركات إيقاعية بشكل جمالي رشيق على أنغام الموسيقى وهي تحمل أداة في يدها، وقد تكون هذه كرة أو صولجان أو طوق أو شريط أو حبل ، وتتم الحركات تحت أنظار الحكام الذين يقيمون أداء اللاعبة، ويقررون النقاط التي تحصل عليها، ويتم تقييم اللاعبات بناء على رشاقة وصعوبة الحركات التي تقوم بها، متضمنة مهارة إطلاق والتقاط الأداة، وتناغم جسدها مع الموسيقى المختارة.