شكرا لقرائتكم خبر عن صلاح ريكو لاعب إنبي يجرى جراحة "الفتق" ويغيب ثلاثة أسابيع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجري صلاح ريكو لاعب إنبي جراحة الفتق الرياضي أسفل عضلات البطن وذلك بعد أيام قليلة من إجراء عبد الناصر محمد مدير الكره بفريق إنبي جراحة الفتق الأربي والسري، وحدد الأطباء مدة غياب صلاح ريكو عن تدريبات فريق إنبي الجماعية التي تصل إلى 3 أسابيع لحين التعافى والعودة مجددا للمساركة في المباريات وبذلك يفتقد حلمى طولان المدير الفني للفريق البترولى عنصر أساسى في كتيبة الفريق البترولى.

وفى سياق آخر استعاد فريق إنبي ذاكرة الانتصارات بالفوز على نظيره مصر للمقاصة بهدفين نظيفين سجلهما دينوبيتر وكريم طارق فى الدقائق 67 ، "90+3" من عمر المباراة التي جمعتهما على ستاد بتروسبورت، ضمن منافسات الجولة التاسعة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ونجح إنبى في إنهاء سلسلة النتائج السلبية التي لاحقته في أخر 5 مباريات بالدورى، بعد التعادل أمام طلائع الجيش والمصري والخسارة من أسوان والجونة والأهلي ليرتقى الفريق البترولى إلى المركز السابع في ترتيب جدول الدروى المصري برصيد 27 نقطة.

يحتل إنبى المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدفاُ وتلقت شباكه 21 هدفاً.

يستضيف غزل المحلة نظيره إنبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الفريق البترولى على مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.