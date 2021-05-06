شكرا لقرائتكم خبر عن هتفطر إيه يا كابتن.. عمرو جمال: كشرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائما ما يختلف الرياضيون فى اختيارهم لأنواع الأكل على مائدة إفطار رمضان، فمنهم من يحب المشروبات الخفيفة، مثل العصائر، والشوربة والمشويات للحفاظ على أوزانهم، وآخرون يختارون إفطارا دسما مثل محشى ورق عنب والعديد من المأكولات الشهية، ولكن وسط المحافظة على وزنهم ”الخليج 365” يتواصل مع نجوم الرياضة فى مختلف الألعاب لمعرفة وجباتهم على مائدة الفطار يوميًا فى شهر رمضان وكل يوم نقدم لكم نجما جديدا لمعرفة وجبة إفطاره، واليوم سيكون اللقاء مع عمرو جمال نجم الأهلى السابق وطلائع الجيش الحالى والذى كشف عن الإفطار الذى سيتناوله اليوم فى شهر رمضان الكريم، مؤكدا على أنه سيتناول اليوم "كشرى".

ويعد عمرو جمال من أحد المهتمين بالأنظمة الغذائية والمحافظة على الوزن ولذلك يتبع أنظمة صحية فى رمضان مع الحرص على ممارسة الجيم.

ويحرص دائما عمرو جمال على قضاء أوقات شهر رمضان فى العبادات خاصة أنه لديه طقوس وعادات رمضانية دينية وإجتماعية مع الأقارب والأصدقاء، فى الشهر الكريم.

فيما يحرص عمرو جمال فى شهر رمضان على التواصل مع أصدقائه وأقاربه، مع المحافظة على الإجراءات الإحترازية لعدم انتشار فيروس كورونا المستجد.