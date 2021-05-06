شكرا لقرائتكم خبر عن «كاف» يحدد مواعيد ربع نهائي أبطال أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حدد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم «كاف» مواعيد دور الثمانية لدوري الأبطال حيث تقام جولة الذهاب يومي الجمعة والسبت 14 و15 مايو الجاري.

وتأهلت فرق مولودية الجزائر والوداد المغربي وشباب بلوزداد الجزائري والترجي التونسي وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وسيمبا التنزاني والأهلي المصري وصن داونز الجنوب أفريقي.



وأوضح بيان كاف: «ستقام مباراة مولودية الجزائر والوداد البيضاوي المغربي الجمعة 14 مايو بالجزائر، بينما تقام مباريات شباب بلوزداد والترجي بالجزائر وكايزر تشيفز وسيمبا بجوهانسبرج والأهلي وصن داونز في القاهرة، السبت 15 مايو الجاري.



وأوضح: «تقام مواجهات الإياب الأربعة يوم 22 مايو بين الوداد ومولودية الجزائر بالمغرب والترجي وشباب بلوزداد في تونس وسيمبا وكايزر تشيفز بتنزانيا وصن داونز والأهلي في جنوب أفريقيا» .