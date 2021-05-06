شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد موقف هالاند من مواجهة لايبزيج والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حسم إيدين تيرزيتش، مدرب بوروسيا دورتموند، موقف مهاجمه النرويجي إيرلينج هالاند من المشاركة أمام لايبزيج، السبت المقبل، في الجولة الـ32 من الدوري الألماني.

وتحدث المدرب الألماني في مؤتمر صحفي، اليوم الخميس، عن حالة الدولي النرويجي، قائلًا «من المفترض أن كل شيء على ما يرام حتى الآن، حيث لم تعد لديه أي آلام وبات خيارًا لنا في المباراة المقبلة».

وغاب هالاند عن المباراة الماضية لدورتموند ضد هولشتاين كيل في نصف نهائي كأس ألمانيا، بسبب إصابة طفيفة.

ومن المقرر أن يلتقي أسود الفيستيفال مع لايبزيج مجددًا بعد 5 أيام فقط في نهائي كأس ألمانيا، الخميس المقبل.

وقال تيرزيتش عن تلك المواجهتين: «لدينا هدفين نريد تحقيقهما، حيث نرغب في التأهل لدوري الأبطال بكل تأكيد، وكذلك هناك رغبة عارمة بداخلنا من أجل الفوز بلقب الكأس».

ويحتل دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب البوندسليجا برصيد 55 نقطة، متأخرًا بفارق نقطة وحيدة عن أقرب المراكز المؤهلة لدوري الأبطال.