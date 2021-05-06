شكرا لقرائتكم خبر عن البدري : سنعيد حساباتنا حول استعدادات المنتخب بعد قرار فيفا بتأجيل تصفيات كأس العالم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أكد الكابتن حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه سيعيد كل حساباته الفنية الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني عقب قرار فيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولى والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر إلى شهر سبتمبر بدلا من يونيو المقبل .

وقال البدري إنه سيضع كل السيناريوهات أمامه مع جهازه الفني للوصول إلى أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبي وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد لاتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة القادمة الصعبة.

وأضاف أنه سيناقش كل هذه الأمور مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب في ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس «كورونا».