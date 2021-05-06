شكرا لقرائتكم خبر عن رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن موعد مباراة مانشستر وليفربول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - حددت رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز «بريميرليج» موعداً جديداً لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول، بالجولة 34 من المسابقة.

وتأجلت المباراة التي كان من المفترض أن تقام في موعدها الأصلي يوم الأحد الماضي، عقب احتجاج جماهير يونايتد ضد ملاك النادي الأمريكيين، عائلة جليزر واقتحامهم ملعب أولد ترافورد المغلق أمام الجماهير بسبب قيود جائحة كوفيد-19.

وقالت رابطة «البريميرليج» اليوم الأربعاء إن مباراة مانشستر يونايتد المؤجلة أمام ضيفه ليفربول ستقام في 13 مايو الجاري، في تمام الساعة 20:15 بتوقيت جرينتش.

ويحتل مانشستر يونايتد المركز الثاني في ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 67 نقطة متأخرا بـ 13 نقطة عن المتصدر مانشستر سيتي.

أما ليفربول فيحتل المركز السابع في الترتيب برصيد 54 نقطة، وينافس لحجز مركز مؤهل لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، إذ يتأخر عن تشيلسي الرابع بـ 7 نقاط.