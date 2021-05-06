حفظ التحقيق مع سيد عبد الحفيظ ورفع الإيقاف عنه

الشارقة - اميمة ياسر - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لـ سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.

وأكد عبد الحفيظ، خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.

يذكر أن سيد عبد الحفيظ، تواجد في مقر اتحاد الكرة المصري اليوم الخميس، لإجراء التحقيقات معه في مقر الجبلاية بشأن تصريحاته الأخيرة التي أدلى بها عقب مباراة الأهلي وغزل المحلة.

وكانت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قررت إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تلفزيونية بشأن الحكم جهاد جريشة بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري، وتصريحه بأنالأأخير اعتذر له عن احتساب ركلة جزاء للزمالك.