دورة مدريد: تيم إلى ربع النهائي وبارتي تثأر من بادوسا وتبلغ النهائي

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مدريد : بلغ النمسوي دومينيك تيم المصنف رابعاً عالمياً، الدور ربع النهائي من دورة مدريد في كرة المضرب، ثالثة دورات الماسترز للالف نقطة، بفوزه على الأسترالي أليكس دي مينور الرابع والعشرين 7 6 (9 7) و6 4 الخميس.

واحتاج تيم العائد إلى ملاعب الكرة الصفراء بعد غياب حوالي شهر ونصف الشهر، إلى ساعة و51 دقيقة للتخلص من منافسه الذي كسر إرساله في بداية المجموعة الأولى.

وعاد تيم إلى الملاعب في العاصمة مدريد للمرة الاولى منذ مشاركته في دورة دبي في آذار/مارس الماضي بعدما كان قرر التوقف لفترة، بحسب ما كان صرّح قبل أسابيع عدة لوسائل إعلامية نمسوية بأنه شعر وكأنه "يغرق في حفرة"، في الأشهر التي اعقبت تتويجه بلقبه الأوّل الكبير في دورات غراند سلام وتحديداً في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2020.

كما تحدث عن معاناته الذهنية في مواجهة القيود الصحية المفروضة بسبب جائحة "كوفيد 19".

وضرب تيم موعداً في ربع النهائي مع الفائز بين الروسي أندري روبليف أو الأميركي جون إيسنر.

وفي مباراة أخرى، تلقت آمال الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثًا عالميًا ضربة موجعة بخسارته في مباراته الثانية في مدريد أمام التشيلي كريستيان غارين (25) بثلاث مجموعات 4 6 و7 6 (7 2) و6 1.

واحتاج غارين المتخصص بالملاعب الترابية إلى ساعتين ونصف الساعة للفوز على مدفيديف، بعد يوم من تحقيق الاخير انتصاره الاول على التراب منذ نيسان/أبريل 2019 في نهائي دورة برشلونة عندما خسر أمام تيم، وعودته إلى الملاعب بعد اصابته في فيروس كورونا في منتصف نيسان/ابريل ما أجبره على الغياب عن دورة مونتي كارلو للماسترز.

في المقابل، فاز الكازاخستاني ألكسندر بوبليك على الروسي أصلان كاراتسيف 6 4 و6 3 وحجز مقعده في ربع النهائي.

بارتي للقب رابع

عند السيدات، تأهلت الأسترالية آشلي بارتي المصنفة أولى عالمياً، إلى النهائي الرابع لها في هذا العام على حساب "مفاجأة" الدورة صاحبة الأرض باولا بادوسا (62) بعد فوزها عليها 6 4 و6 3.

وثأرت الاسترالية من منافستها بادوسا التي باتت أول إسبانية تبلغ المربع الذهبي في 12 عاماً من تاريخ الدورة، بعد خسارتها أمامها في ربع نهائي دورة تشارلستون الشهر الماضي بمجموعتين 4 6 و3 6.

وقارعت بادوسا (23 عاماً) المشاركة ببطاقة دعوة والتي وصلت إلى نصف النهائي للمرة الأولى في مسيرتها ضمن دورات الألف نقطة، منافستها في المجموعة الأولى وفرضت التعادل 4 4، قبل أن تتمكن بارتي من خلق الفارق عندما كانت ترسل للمرة الثالثة للفوز بالمجموعة 5 4 بمساعدة خطأ مزدوج من الاسبانية.

وعلى الرغم من كسر بادوسا أرسال منافستها في بداية المجموعة الثانية، إلاّ أن بارتي ردت التحية بكسر ارسال الاسبانية مرتين لتفوز بعد ساعة وربع.

ورفعت بارتي عدد انتصاراتها المتتالية على الملاعب الترابية إلى 16.

وتلتقي الفائزة ببطولة رولان غاروس الفرنسية في عام 2019 في المباراة النهائية السبت، الفائزة بين البيلاروس أرينا سابالينكا الخامسة والروسية أناستازيا بافليوتشنكوفا اللتين تلعبان في وقت لاحق اليوم.