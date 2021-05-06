شكرا لقرائتكم خبر عن 2 إيقاف و 2 إصابة و 9 لأسباب فنية.. تعرف على غيابات الزمالك أمام سموحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك نظيره سموحة، في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مواجهات الجولة العشرين من بطولة الدوري المصري الممتاز.

يحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة حققها من 12 فوزا و5 تعادلات وخسر في مواجهتين ولعب 19 مباراة.

فيما يحتل فريق سموحة السكندري المركز السادس برصيد 28 نقطة من 5 انتصارات و13 تعادلا وخسارة وحيدة.

وتشهد مواجهة الزمالك أمام سموحة غياب محمد أبو جبل وعبدالله جمعة بسبب الإصابة، وأحمد عيد وإمام عاشور للإيقاف، بجانب محمد عبد السلام، محمد أشرف روقا لأسباب فنية، ومعهم الصاعدين أسامة فيصل، وحسام أشرف، وأحمد نادر، وبيسو، وسيف جعفر، وحسام عبد المجيد، وحسين فيصل.

والتقي الزمالك مع سموحة في الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري، في اللقاء الذي أقيم يوم 28 ديسمبر 2020 .

وفاز الفريق الأبيض بهدفين مقابل هدف، وسجل ثنائية الزمالك كل من أشرف بن شرقي من ضربة جزاء، وأحمد فتوح من مهارة فردية رائعة.

ويبدو التشكيل المتوقع للزمالك أمام سموحة مكون من :

حراسة المرمى: محمو عواد.

الدفاع: حازم إمام ومحمود الونش ومحمود علاء وأحمد أبو الفتوح.

الوسط: طارق حامد وفرجاني ساسي وأحمد سيد زيزو ويوسف اوباما

والهجوم: أشرف بن شرقي وحميد أحداد

ويعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من الهاني سليمان في حراسة المرمي والسوداني أطهر الطاهر ومحمود البدري ورجب نبيل وشريف رضا ومحمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد عبد القادر ومصطفي فتحي والمغربي عبد الكبير الوادي والأوغندى ديريك ديسامبى.