شكرا لقرائتكم خبر عن عماد حمدى يصل لــ150 مباراة مع الإسماعيلى وفوزى يقترب من نادى المائة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك عماد حمدى لاعب وسط النادي الإسماعيلى فى لقاء فريقه الأخير أمام الجونة والذى انتهى بفوز الدراويش بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الأسبوع الــ20 من عمر مسابقة الدورى الممتاز.

ووصل لاعب ارتكاز الدراويش إلى 150 مباراة محلية مع الإسماعيلي و18 لقاء فى البطولة العربية والأفريقية.

ونشر الموقع الرسمي للإسماعيلي مباريات عماد حمدي بالتفصيل مع الفريق والتى جاءت كالتالى ..

الدورى العام .. 138 مباراة بواقع 10141 دقيقة سجل 5 أهداف وصنع 6 أهداف

كأس مصر .. 12 مباراة بواقع 975 دقيقة صنع هدفًا

دورى ابطال افريقيا .. 9 مباريات بواقع 810 دقيقة

البطولة العربية .. 9 مباريات بواقع 643 دقيقة

وفى نفس السياق، اصبحت مشاركات محمد فوزى مع جميع الأندية 80 مباراة بمسابقة الدورى العام بواقع 7200 دقيقة منى مرماه 80 هدفًا كلين شيت فى 19 لقاء وبات قريبا من 100 مباراة محلية.

وجاءت مباريات محمد فوزى بالتفصيل مع كافة الأندية كالتالى ..

6 مباريات مع طلائع الجيش

31 مباراة مع غزل المحلة

43 مباراة مع الإسماعيلى

أما عن محمد الشامى مع جميع الأندية فقد بلغت مشاركاته 110 مباراة بمسابقة الدورى العام بواقع 6881 دقيقة وسجل 15 هدفًا وصنع 8 أهداف.

وجاءت مباريات محمد الشامى بالتفصيل مع كافة الأندية كالتالى:

10 مباريات مع إنبى

17 مباراة مع المصرى

15 مباراة مع الزمالك

68 مباراة مع الإسماعيلى

وآخيرا وصل فخر الدين بن يوسف مع الإسماعيلى إلى 21 مباراة بمسابقة الدورى العام بواقع 1617 دقيقة سجل 8 أهداف وصنع هدفًا.