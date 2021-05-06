شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 6 مايو 2021 العديد من الأخبار الرياضية المهمة و أبرزها،اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك وبيراميدز بإعادة مباراتهما في الدوري،المقاولون يترقب موقف الزمالك لحسم مصير سيف الدين الجزيرى ، اتحاد الكرة يرفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ بعد انتهاء التحقيق .

اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك وبيراميدز بإعادة مباراتهما في الدوري

رفض مسئولو إتحاد الكرة الخطاب المقدم من نادي بيراميدز بشأن الموافقة على الطلب الذي أعلنه نادي الزمالك عن طريق عضو اللجنة التنفيذية إبراهيم عبد الله ورغبته في إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

المقاولون يترقب موقف الزمالك لحسم مصير سيف الدين الجزيرى

يترقب مسئولو المقاولون العرب ما ستسفر عنه الأيام المقبلة من موقف نادى الزمالك فى حسم مصير سيف الدين الجزيرى مهاجم ذئاب الجبل المعار إلى القلعة البيضاء، حيث يحق لنادى الزمالك تفعيل بند شراء اللاعب فى نهاية الموسم، مقابل أن يحصل المقاولون على 12 مليون جنيه.

اتحاد الكرة يرفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ بعد انتهاء التحقيق

كشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم رفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عقب مثوله للتحقيق اليوم بمعرفة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

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