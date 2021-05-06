شكرا لقرائتكم خبر عن مطبخ الكابتن .. هايدى عادل لاعبة الخماسى تقدم طريقة عمل التشيز كيك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حياة نجمات الرياضة مثل أى فتاة فى رمضان يحرصن خلالها على المشاركة فى أعمال المنزل، خاصة تحضير الأكلات الرمضانية، ويحرص ”الخليج 365” على تقديم فقرة "مطبخ الكابتن" لتقديم وصفة لأكلة فى رمضان بواسطة نجمة من نجمات الرياضة.

هايدى عادل لاعبة الخماسى الحديث تقدم طريقة عمل التشيز كيك فى الوصفة التالية:

المقادير

بسكويت شوفان مطحون

قرفة

سكر : ملعقة كبيرة

الزبدة : نصف كوب

ملعقة صغيرة ليمون

قشرة ليمون مبشورة

جبن كريمي

كريمة

سكر : نصف كوب

3 ملاعق لبن

بودرة جيلاتين

حشوة توت

طريقة التحضير

وضع البسكويت مع القرفة والسكر وقشر الليمون فى وعاء مع وضع الزبدة حتى تتجانس المكونات.

وضع الخليط في صينية تشيز كيك .

وضع القالب فى الثلاجة لـ10 دقائق حتى تجمد الطبقة.

خفق الكريمة الباردة فى الخلاط مع ملعقتين كبيرتين من السكر حتى يصبح رغوياً.

خلط نصف كوب من السكر مع جبن الكريم مع الخفق للحصول على مزيج رغوي.

خلط الحليب مع الجيلاتين بواسطة خفاق يدوي حتى يذوب.

إضافة الكريمة فوق خليط الجبن على سرعة متوسطة مع وضع عصير الليمون فوق الخليط وخفقهم .

خروج القالب من الثلاجة مع توزيع خليط الكريمة عليه قبل تغطية القالب و دخوله الثلاجة لمدة ساعتين ثم توزيع خليط التوت من فوق قبل التقديم .