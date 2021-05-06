شكرا لقرائتكم خبر عن إنبي يخاطب اتحاد الكرة لترحيل مباراة الاتحاد السكندري لمدة يوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه مسئولو نادى إنبي، خطابا إلى اللجنة الخماسية التي تدير اتحاد الكرة لترحيل مواجهة الاتحاد السكندري لمدة يوم، لتقام 10 مايو الجاري بدلا من يوم 9 مايو، وذلك من أجل تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص كما ورد في خطابهم.

وكشف عبد الناصر محمد مدير الكرة بإنبي لليوم السابع أسباب خطابه إلى اتحاد الكرة لترحيل مباراة الاتحاد السكندري لأنها تأتى بعد فترة قليلة من مواجهة غزل المحلة المقرر لها اليوم الخميس ضمن منافسات الجولة 20 من عمر مسابقة الدورى لمنع إجهاد اللاعبين.

أضاف مدير الكرة بإنبي:" الخطاب حرصا علي تكافؤ الفرص وعدم اجهاد اللاعبين في كلا الفريقين حيث أن المباراه التاليه لإنبي ستكون مع الزمالك يوم الجمعه 14 مايو والاتحاد سيلتقي مع الطلائع يوم السبت 15 مايو فما هو الداعي لأرهاق اللاعبين بينما متاح فتره كافيه بين المباريات وأسوة بما يحدث من ترحيلات و تأجيلات مع بعض الأنديه".

وفى سياق متصل يستضيف غزل المحلة نظيره إنبى في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس على ستاد غزل المحلة ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفلاحين بمعنويات مرتفعة بعد الفوز على الاهلى بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة، فيما فاز الفريق البترولى على مصر المقاصة بهدفين دون رد في نفس الجولة.

ويحتل غزل المحلة المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 6 مواجهات وتعادل في 9 لقاءات وخسر 4 مباريات وسجل لاعبيه 17 هدفاُ وتلقت شباكه 18 هدفاً.

فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 27 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 لقاءات وتعادل في 6 مواجهات وخسر مثلهم وسجل لاعبيه 22 هدفاُ وتلقت شباكه 21 هدفاً.