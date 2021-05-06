شكرا لقرائتكم خبر عن البدري بعد قرار الفيفا: سنعيد حسابات استعدادات المنتخب لتصفيات المونديال والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد حسام البدري المدير الفني للمنتخب الوطني أنه سيعيد كل حساباته الفنية الخاصة باستعدادات المنتخب الوطني عقب قرار الفيفا بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون في منافسات الجولتين الأولي والثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم بقطر إلي شهر سبتمبر بدلا من يونيو المقبل.

وقال البدري فى تصريحات صحفية أنه سيضع كل السيناريوهات أمامه مع جهازه الفني للوصول إلي أفضل الحلول التي تخدم مصلحة الكرة المصرية والمنتخب الوطني، ومناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبي وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد لإتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة القادمة الصعبة.

وأضاف المدير الفني للمنتخب الوطني، أنه سيناقش كل هذه الأمور مع إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد، لإعادة ترتيب برنامج استعدادات المنتخب في ضوء كل الملابسات المحيطة بالكرة المصرية في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها الجميع بسبب انتشار فيروس "كورونا"