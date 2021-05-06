شكرا لقرائتكم خبر عن موسيماني يحذر لاعبي الأهلي من 3 لاعبين فى مباراة الاتحاد الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حذر بيستو موسيماني المدير الفني للنادى الأهلي لاعبي الفريق من ثلاثي الإتحاد السكندري عمار حمدي، رزاق سيسيه وخالد قمر خلال مباراة الفريقين مساء اليوم، الخميس، في الدوري.

وتحدث موسيماني مع لاعبيه خلال محاضرة ألقاها عليهم عن خطورة فريق الإتحاد وسرعة لاعبيه وإعتمادهم على اللعب من "لمسة واحدة".

وخص موسيماني بالذكر الثلاثي ، عمار حمدي _ المُعار من الأهلي _ والثنائي رزاق سيسيه وخالد قمر ومعهم أخرين من الفريق يعتمد عليهم حسام حسن المدير الفني للأتحاد في "خلخلة" دفاع المنافس.

ويتجدد لقاء الأهلي في بطولة الدوري الليلة عندما يحل ضيفاً عل الإتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم ،الخميس، بإستاد الاسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري,

ويترقب جمهور الأهلي مباراة الليلة ، كونها تأتي بعد فترة من تراجع الأداء والنتائج وكان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الـ19 للدوري ومن قبلها الخسارة من سموحة ثم السقوط في فخ التعادل أمام الجونة وهي نتائج أثارت القلق بين جماهير الأهلي.

يدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.