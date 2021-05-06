شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراتي الأهلى والزمالك مع الاتحاد وسموحة الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يترقب عشاق الساحرة المستديرة دقات التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس لمتابعة صراع قطبى الكرة المصرية الاهلى والزمالك على التتويج ببطولة الدوري الممتاز هذا الموسم حيث يلاقى المارد الأحمر نظيره الاتحاد السكندرى فيما يواجه الفارس الأبيض منافسه سموحة في لقاءات لن تنقصها الاثارة والمتعة نلقى الضوء على كواليسها في السطور التالية..

س: ما موقف الأهلى والاتحاد السكندرى في جدول الدوري ؟

ج: يدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الإتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات،

س : ما موقف الزمالك وسموحة في جدول الدوري ؟

ج: يحتل الزمالك صدارة الدوري الممتاز برصيد 41 نقطة حققها من 12 فوزا و5 تعادلات وخسر في مواجهتين ولعب 19 مباراة.

فيما يحتل فريق سموحة السكندري المركز السادس برصيد 28 نقطة من 5 انتصارات و13 تعادلا وخسارة وحيدة.

س: من يدير مباراة الاهلى والاتحاد السكندري تحكيمياً ؟

ج: يدير مباراة الاهلى والاتحاد السكندرى الليلة محمود البنا ويعاونه هاني خيري وسمير جمال ومجدي خاطر حكم رابع ووائل فرحان حكم للفار ويعاونه محمد يوسف.

س: من يدير مباراة الزمالك وسموحة تحكيمياً؟

ج: يدير مباراة الزمالك وسموحة الحكم الدولي محمد الحنفي، ويعاونه أحمد حسام كمساعد أول، وسامي هلهل كمساعد ثان، وأحمد عبد السميع رابعًا وفي غرفة الفار، تم تعيين نادر قمر الدولة حكمًا لتقنية الفيديو، ومحمود وفا مساعدًا له.

س : ماهو التشكيل المتوقع للزمالك وسموحة في مباراة الليلة ؟

ج: ويعد التشكيل الأقرب للزمالك أمام سموحة مكون من محمد عواد في حراسة المرمي وأحمد فتوح ومحمود علاء ومحمود الونش وحازم إمام وطارق حامد وفرجاني ساسي ويوسف أوباما وأحمد سيد زيزو وأشرف بن شرقي وحميد أحداد.

ويعد التشكيل الأقرب لسموحة أمام الزمالك مكون من الهاني سليمان في حراسة المرمي والسوداني أطهر الطاهر ومحمود البدري ورجب نبيل وشريف رضا ومحمد كناريا ومحمود حليمو وأحمد عبد القادر ومصطفي فتحي والمغربي عبد الكبير الوادي والأوغندى ديريك ديسامبى.

ماهو التشكيل المتوقع للأهلى أمام الاتحاد السكندرى الليلة ؟

ج: ومن المتوقع أن يكون تشكيل الأهلي كما يلي:حراسة المرمى: محمد الشناوي ، خط الدفاع: محمد هانى، ياسر إبراهيم، بدر بانون، أيمن أشرف ، خط الوسط: أليو ديانج، عمرو السولية، محمد مجدى “افشة”، خط الهجوم: حسين الشحات، محمود عبد المنعم “كهربا”، محمد شريف