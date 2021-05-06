شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام ترشح 6 أسماء لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن ديجيش عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأسماء المرشحة لإدارة مباراة القمة والتي تجمع قطبي الكر المصرية يوم 10 مايو الجاري، بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال ديجيش في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": غير مقبول من الأندية أن تطلب تعيين حكم معين أو تعترض على تعيين حكم معين، هذا من اختصاص لجنة الحكام، والفترة الأخيرة اللجنة الثلاثية أنهت المشاكل المادية ومستحقات الحكام.
أضاف: إبراهيم نور الدين ومحمود عاشور وأحمد الغندور وأمين عمر ومحمد عادل، هناك حوالي 6 حكام مرشحين لإدارة القمة، ونتمنى لهم التوفيق في تلك المهمة ونتمنى أن يكون لهم دعم إعلامي وألا نهاجمهم باستمرار ولا يكونوا شماعة في أي موقف.
ورفضت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة طلب النادي الأهلي باستقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة في الدوري العام، وتمسكت اللجنة باستكمال المسابقة بالحكام المصريين
وكشف مصدر باتحاد الكرة ان اللجنة الحالية ترفض تماما استقدام حكام اجانب لأي مباراة في الدوري وسبق واعلنت اللجنة ذلك في بيان رسمي ولن يتم تغيير موقف اللجنة في هذا الامر .
أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه..
يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل. - المادة 111 : يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام أجانب للمباريات المهمة ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد».
وفي حالة الرفض طالب النادي مسئولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك.. كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون .