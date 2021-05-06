شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام ترشح 6 أسماء لإدارة قمة الأهلي والزمالك المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن ديجيش عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة، عن الأسماء المرشحة لإدارة مباراة القمة والتي تجمع قطبي الكر المصرية يوم 10 مايو الجاري، بمنافسات الجولة 21 من عمر مسابقة الدوري العام، وقال ديجيش في تصريحات عبر برنامج "بى أون تايم": غير مقبول من الأندية أن تطلب تعيين حكم معين أو تعترض على تعيين حكم معين، هذا من اختصاص لجنة الحكام، والفترة الأخيرة اللجنة الثلاثية أنهت المشاكل المادية ومستحقات الحكام.

أضاف: إبراهيم نور الدين ومحمود عاشور وأحمد الغندور وأمين عمر ومحمد عادل، هناك حوالي 6 حكام مرشحين لإدارة القمة، ونتمنى لهم التوفيق في تلك المهمة ونتمنى أن يكون لهم دعم إعلامي وألا نهاجمهم باستمرار ولا يكونوا شماعة في أي موقف.

ورفضت اللجنة التي تدير اتحاد الكرة طلب النادي الأهلي باستقدام حكام اجانب لمبارياته المقبلة في الدوري العام، وتمسكت اللجنة باستكمال المسابقة بالحكام المصريين

وكشف مصدر باتحاد الكرة ان اللجنة الحالية ترفض تماما استقدام حكام اجانب لأي مباراة في الدوري وسبق واعلنت اللجنة ذلك في بيان رسمي ولن يتم تغيير موقف اللجنة في هذا الامر .

أرسلت إدارة النادي الاهلي خطابًا صباح اليوم لاتحاد كرة القدم تطلب فيه تعيين حكام أجانب من التصنيف الأول أوربيًا لجميع مباريات الأهلي المقبلة، وأن يتحمل النادي كافة التكاليف المالية، وذلك وفقًا للائحة المسابقات «المادة 110ج- في حالة طلب أي نادٍ تعيين حكام أجانب لأي مباراة مشارك فيها، ووافق الاتحاد على تلبية طلبه..

يلتزم هذا النادي بسداد تكاليف استدعاء الحكام وبدلات التحكيم والانتقالات والإقامة.. إلخ بالعملة الأجنبية قبل موعد المباراة بأسبوعين على الأقل. - المادة 111 : يتحمل الاتحاد تكاليف استقدام حكام أجانب للمباريات المهمة ذات الحساسية الجماهيرية لدواعي الأمن العام والتي يحددها مجلس إدارة الاتحاد».

وفي حالة الرفض طالب النادي مسئولي اتحاد الكرة بإظهار الحقيقة للرأي العام، وإعلان الأسباب، خاصة أن الأهلي سوف يتحمل كل التكاليف المالية لذلك.. كما طلب الأهلي في خطابه استبيان الأمر عن التعنت الذي يلمسه الكثيرون .