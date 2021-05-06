شكرا لقرائتكم خبر عن هدف +90.. أحمد السيد يتسبب فى هبوط سموحة وينقذ الأهلى بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - الأهداف تنتزع الآهات من الجماهير، سواء فى المدرجات أو أمام شاشات التليفزيون، والتى ينتظرها الجمهور طوال الـ90 دقيقة ليفرح بفوز فريقه أو تتويجه ببطولة أو التأهل للدور التالى، أيا كان الهدف فهو الحلم المنتظر فما بالك بهدف +90 وهو ما نستعرضه طوال أيام شهر رمضان المبارك على ”الخليج 365”.

هدف اليوم هو هدف أحمد السيد مدافع الأهلى السابق في شباك سموحة في الوقت القاتل، لينقذ الأهلى من هزيمة محققة، في المباراة التي أقيمت في إطار الأسبوع الـ28 فمن الدوري عام 2011.

أحرز جوديون أفوام هدفى سموحة فى الدقيقتين 14 و29 من الشوط الثانى، فيما سجل أسامة حسنى هدف الأهلى الأول فى الدقيقة 34 من نفس الشوط الأول.

وحاول الأهلى إدراك التعادل طوال أحداث الشوط الأول مما أجبر جوزيه على الدفع بكل المهاجمين، إلا أن الحل جاء عن طريق أحمد السيد الذى سجل هدف الأهلى الثانى فى الدقيقة الأخيرة، مستغلا ارتداد الكرة من لاعبى الأهلى وسموحة بعد ركنية للأهلى لتأتى على طبق من دهب لأحمد السيد الذى يضعها في الشباك.

جدير بالذكر أن هدف أحمد السيد تسبب في هبوط سموحة لدورى القسم الثانى، فيما أبقى التعادل على فارق النقاط بين الأهلى والزمالك (خمسة نقاط) بعدما تعادل الأبيض فى الأسبوع ذاته مع الاتحاد السكندرى (1_1) بملعب الأخير.