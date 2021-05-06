وزير الرياضة ومحافظ الغربية يفتتحان نادى سيتي كلوب طنطا جزئياً.. الفرع رقم 5 خلال فترة قصيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

افتتح الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، اليوم الخميس فرع نادي سيتي كلوب طنطا افتتاحاً جزئياً، في حضور عدد كبير من القيادات التنفيذية والشعبية بمحافظة الغربية.

وكان في استقبال وزير الرياضة ومحافظ الغربية خلال الافتتاح، المهندس سيف الوزيري رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، والمالكة لمشروع أندية سيتي كلوب، والعميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات .

وقال الدكتور أشرف صبحي وزير الرياضة أن جميع فروع سيتي كلوب في مختلف المحافظات تحمل نفس الهوية، وأن هناك اهتماما شديدا من جانب شركة استادات بالمساهمة المجتمعية في هذه المشروعات الخدمية، وبدعم ومساندة من وزارة الشباب والرياضة، في ظل استراتيجية الدولة المصرية، لبناء الإنسان.

أضاف وزير الشباب، أن هناك اهتماما كبيرا بتطوير الاستادات والملاعب واكتشاف المواهب والألعاب الإلكترونية والأندية الصحية، وكلها تأتي في صميم عمل شركة استادات المالكة لمشروع أندية سيتي كلوب .

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، إن العمل في فرع سيتي كلوب طنطا يسير علي قدم وساق ، وأن المرحلة الاولي تم الانتهاء منها والتي تشمل الملاعب والكيدز إريا "حدائق الأطفال" وملاعب البادل تنس وصالات الجيم للرجال والسيدات، لافتا إلى أن المرحلة الثانية تستهدف انشاء حمام سباحة أوليمبي وصالة للفنون القتالية.

وأكد محافظ الغربية أن كل أهالي الغربية من حقهم الفخر بما تحقق اليوم وتم انجازه ، سواء علي المستوي الرياضي أو التثقيفي أو الاجتماعي وهو هدف أساسي لشركة استادات الوطنية التي تقوم به علي أكمل وجه في مختلف المحافظات .

ومن جانبه أوضح المهندس سيف الوزيرى، رئيس مجلس إدارة شركة استادات الوطنية، أنه ورغم الصعوبات، وفى القلب منها، انتشار جائحة كورونا، إلا أن العمل فى أندية سيتى كلوب يسير على قدم وساق، ومستمر ولن يتوقف، وأن شركة استادات، ملتزمة بافتتاح كافة الفروع فى المواعيد المحددة سلفا، .

وأضاف الوزيرى، أن أندية سيتي كلوب، يصل عددها 15 فرعا في 13 محافظة مختلفة من محافظات مصر ، هدفها الأساسي إيجاد متنفس أفضل للعائلة المصرية، لقضاء أوقاتهم في بيئة صحية واجتماعية، جيدة للغاية، وهو الهدف الأسمى من تأسيس هذه الأندية.

وقال العميد محمد مرجان نائب رئيس مجلس ادارة شركة استادات: أتقدم بالتهنئة لأهالي طنطا بافتتاح فرع سيتي كلوب اليوم ، وأن هذا الفرع هو الخامس الذي يتم افتتاحه عقب تولي الإدارة الجديدة لشركة استادات، المسؤولية.

وشدد مرجان علي أنه ومنذ اليوم الأول تم الاتفاق بين سيف الوزيري رئيس مجلس ادارة استادات، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة علي ضرورة إرساء فضيلة المصداقية مع المواطنين، من خلال الالتزام بمواعيد افتتاح الفروع المقررة، وتقديم خدمة اجتماعية وثقافية وترفيهية ورياضية، تلقى قبول واستحسان جميع الأعضاء.

تابع مرجان، أن الفترة المقبلة ستشهد التواصل والتنسيق مع الأندية الكبري مثل الاهلي والزمالك لاكتشاف المواهب وإعداد اجيال جديدة للمستقبل في إطار خطة الشركة لإعداد جيل جديد لبكرة.