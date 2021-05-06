البدري :سنعيد حسابات استعدادات المنتخب

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال حسام البدري، المدير الفني للمنتخب الوطني، إنه سيقوم بإعادة الخطة الاستعدادية للمنتخب وذلك عقب قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بتأجيل مباراتي أنجولا والجابون.

وكان الاتحاد الأفريقي لكرة القدم قد أصدر بيانًا بتأجيل تصفيات كأس العالم 2022 في قطر إلى شهر سبتمبر بعد أن كان من المقرر أن تقام في شهر يونيو.

وأضاف البدري من خلال بيان رسمي إنه سوف يتناقش مع الجهاز المعاون من أجل الوصول إلى أفضل حلول والتي من شأنها أن تخدم مصالح الكرة المصرية والمنتخب.

وشدد البدري في بيانه أنه سيتم مناقشة كل الأمور المتعلقة بحالة الإجهاد عند كل اللاعبين واستعدادات المنتخب الأوليمبي وأيضا ظروف اللاعبين المحترفين ومواعيد مباريات الدوري الممتاز الحالي وبدء الموسم الجديد لإتخاذ القرار المناسب في سبيل تهيئة المناخ الملائم للاستفادة بشكل يخدم استعدادات المنتخب في الفترة القادمة الصعبة.

وأكمل البدري تصريحاته بأنه سيناقش كل هذه الأمور مع الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة أحمد مجاهد يغرض إعادة ترتيب برنامج استعداد المنتخب.