"التصريحات مغلوطة".. اتحاد الكرة يحفظ شكوى عبد الحفيظ

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

أصدرت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، الخميس، قرارًا بالسماح لسيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي، بحضور مباريات الفريق الأحمر في الفترة المقبلة.

جاء هذا القرار عقب توجه سيد عبد الحفيظ لاتحاد الكرة للمثول للتحقيق من قبل اللجنة القانونية بالاتحاد المصري لكرة القدم وكشف حقيقة تصريحاته التي أدلى بها عقب مباراة غزل المحلة.

قرار اتحاد الكرة جاء بالسماح لسيد عبد الحفيظ بحضور مباريات الأهلي بعد قرار اللجنة القانونية بحفظ التحقيق الذي أجراه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.

وأكد عبد الحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد، مشددًا أن التصريحات التي نقلت كانت مغلوطة.

ومن المقرر أن يتواجد عبد الحفيظ في مباراة الأهلي الليلة ضد الاتحاد السكندري في اللقاء الذي يأتي ضمن الأسبوع الـ20 من مسابقة دوري we المصري.

جدير بالذكر أن الأهلي يتواجد في المركز الثاني برصيد 37 نقطة من 17 مباراة بفارق أربع نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة والذي خاض 19 مباراة.