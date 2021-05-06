الخليج 365 يكشف كواليس تقرير جريشة بشأن مباراة الزمالك وبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

كشف مصدر بالاتحاد المصري لكرة القدم، كواليس التقرير الذي تقدم به الحكم جهاد جريشة بشأن مباراة الزمالك وبيراميدز والتي أقيمت مساء الأحد الماضي على ملعب "استاد القاهرة".

المصدر قال في تصريحات عبر "الخليج 365" الخميس، إن تقرير جهاد جريشة كتب خلاله إنذارات لاعبي الزمالك وبيراميدز مع وجود ملاحظة بشأن الوقت المحتسب بدل الضائع بشأن الشوط الثاني.

وأضاف المصدر - الذي فضّل عدم ذكر اسمه - أن جهاد جريشة أوضح خلال تقريره احتسابه خمس دقائق وقت بدل الضائع في الشوط الثاني مع إضافة دقيقتين و20 ثانية كوقت إضافي بعد قرار احتساب ركلة الجزاء وإعادتها.

وشهدت مباراة الزمالك وبيراميدز جدلاً تحكيميًا فالفريق الأبيض احتج على جريشة نظرًا لاحتسابه 8 دقائق وقت بدل ضائع مما جعل مسئولي القلعة البيضاء يطالبون بإعادة المباراة.

في المقابل، كان رد فعل إدارة بيراميدز بصورة رسمية من خلال مخاطبة اتحاد الكرة بضرورة إعادة المباراة نظرًا لاحتسابه ركلة جزاء غير صحيحة للزمالك إلى جانب عدم طرد طارق حامد لاعب وسط الزمالك.

وطلب نادي بيراميدز خلال خطابه لاتحاد الكرة بعدم إسناد جهاد جريشة لتحكيم أي مباراة متعلقة بالفريق في الفترة المقبلة بعد الخطأ الذي قام به في مباراة الأحد الماضي.

وكانت مباراة الزمالك وبيراميدز انتهت بنتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل جانب ضمن حسابات الأسبوع الـ19 من مسابقة دوري we المصري.