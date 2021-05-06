رسميًا.. كاف يعلن موعد مباراتي الأهلي وصنداونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - مراسل الخليج 365:

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، الخميس، موعد مباراتي الأهلي وصنداونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للكاف، أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة يوم 15 مايو الجاري والموافق يوم السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل، ستقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا وتحديدًا يوم 22 من الشهر ذاته والموافق يوم السبت في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي وصل لدور ربع النهائي عقب احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلفًا لفريق سيمبا التنزاني، في المقابل صعد صنداونز متصدرًا مجموعته الثانية.

جدير بالذكر أن مواجهة الأهلي وصنداونز تقام للنسخة الثالثة على التوالي في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.