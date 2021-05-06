الكاف يعلن موعد وحكام مباراة الاهلي ضد صن داونز في دوري ابطال افريقيا

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم “الكاف” موعد وحكام مباراة الاهلي ضد صن داونز في ذهاب وإياب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا، بعد حوالي أسبوع من سحب قرعة دور الثمانية.

‏وتقرر أن يكون موعد مباراة ذهاب ربع نهائي دوري ابطال افريقيا في العاصمة المصرية القاهرة الموافق 15 مايو 2021 في تمام الساعة التاسعة مساءً بالتوقيت المحلي (19:00 جرينيتش)، بإدارة الحكم السنغالي ماجيت نداي.

‏على أن تكون مباراة الإياب بعد أسبوع واحد فقط في جنوب أفريقيا بمدينة بريتوريا، الموافق 22 مايو، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة، ؟13:00 جرينيتش) بإدارة الحكم الزامبي جاني سيكازوي.

وسيلاقي الفائز من هذه المواجهة في الدور نصف النهائي، الفائز من مواجهة الترجي التونسي وشباب بلوزداد الجزائري.

وكان الاهلي المصري، حامل لقب البطولة، ترشح الى ربع النهائي بعد احتلاله للمركز الثاني في المجموعة الاولى التي تصدرها سيمبا التنزاني، بينما احتل صن داونز صدارة مجموعة الموت التي ضمت شباب بلوزداد والهلال ومازيمبي.

وتعد مواجهة هذا العام هي الثالثة على التوالي بين الاهلي المصري وصن داونز الجنوب الافريقي في نفس المرحلة من دوري ابطال افريقيا.

وشهدت المباريات الاربع الماضية، تفوق الاهلي في مباراتين بنتيجتي 1/صفر و2/صفر،، وفوز صن داونز 5/صفر، وانتهاء آخر لقاء بالتعادل الايجابي 1/1.