شكرا لقرائتكم خبر عن كاف يحدد موعد مباراة الأهلى وصن داونز الجنوب أفريقي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم «كاف» الخميس موعد مباراتي الأهلي وصن داونز الجنوب أفريقي في إطار منافسات دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا.

وأفاد الموقع الرسمي للكاف أن مباراة الذهاب ستقام في القاهرة يوم 15 مايو الجاري والموافق يوم السبت في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة.

في المقابل، ستقام مباراة الإياب في جنوب أفريقيا وتحديدًا يوم 22 من الشهر ذاته والموافق يوم السبت في تمام الثالثة ظهرًا بتوقيت القاهرة.

وكان الأهلي وصل لدور ربع النهائي عقب احتلاله وصافة المجموعة الأولى خلفًا لفريق سيمبا التنزاني، في المقابل صعد صنداونز متصدرًا مجموعته الثانية.

جدير بالذكر أن مواجهة الأهلي وصن داونز تقام للنسخة الثالثة على التوالي في دور ربع النهائي من مسابقة دوري أبطال أفريقيا .