شكرا لقرائتكم خبر عن رفع الايقاف عن «عبدالحفيظ» وعودتة لحضور مباريات الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم السماح لسيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالنادي الاهلي بحضور مباريات فريقه بعد قرار الإدارة القانونية بالاتحاد بحفظ التحقيق الذي أجراه الاتحاد المصري معه اليوم بمعرفة حسين حلمي المستشار القانوني للاتحاد.

وأكد عبدالحفيظ خلال التحقيق معه بحضور محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي تقديره للمنظومة الكروية ولجنة الحكام بالاتحاد وأن تصريحاته نقلت بأحد المواقع بطريقة مغلوطة، حيث أنها لم ترد على لسانه.