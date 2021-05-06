شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد مجاهد : نتمني أن تخوض الأندية مبارياتها بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أوضح أحمد مجاهد رئيس اللجنة الخماسية أن بعض الأندية أبدت تعاونها لقرار خوض مباريات الدوري بدون لاعبي المنتخب الأوليمبي في مقدمتهم الأهلي، وبعض الأندية رفضت ذلك بشكل قاطع مثل بيراميدز والاتحاد السكندري، وبالتالي الموضوع قابل للدراسة في الفترة المقبلة .

ويرى رئيس اللجنة المكلفة بادارة الجبلاية أن تأجيل الأجندة الدولية من شهر يونيو لشهر يوليو يصب في مصلحة انتظام الدوري ومحاولة انهاء المسابقة في أغسطس بدلا من سبتمبر.

وأكد مجاهد أنه إذا ثبت تقديم الزمالك لالتماس ضد عقوبة إمام عاشور، فسيتم إعادة النظر في العقوبة، موضحا أن اتحاد الكرة ليس له مصلحة من إخفاء الالتماس إذا كان وصل اتحاد الكرة بالفعل.