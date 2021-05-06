شكرا لقرائتكم خبر عن روما يتحدى مانشستر يونايتد فى نصف نهائي الدوري الأوروبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب

يستقبل روما نظيره مانشستر يونايتد، على ملعب الأولمبيكو، مساء اليوم الخميس، في إياب نصف نهائي الدوري الأوروبي، بعد فوز الشياطين الحمر ذهابًا (6-2).

ونجح مانشستر يونايتد في الفوز بـ5 مباريات من آخر 6 مواجهات جمعته بروما في جميع المسابقات، وتعادل في لقاء بنتيجة (1-1) في شهر ديسمبر 2007.

وبالنظر إلى هزيمة روما في الذهاب بنتيجة (6-2)، فكانت تلك المرة الرابعة التي يسكن فيها شباك الذئاب 6 أهداف أو أكثر في مباراة واحدة في مسابقة أوروبية، من بينهم مرتين أمام اليونايتد.

وفي تاريخ كأس الاتحاد الأوروبي/ الدوري الأوربي، في كل المباريات الـ225 السابقة التي خسر فيها فريق لقاء الذهاب في الأدوار الإقصائية بفارق 4 أهداف أو أكثر، هناك فريقان فقط نجحا في التعويض في الإياب، وهما بارتيزان أمام كوينز بارك رينجرز في دور الـ32 موسم (1984- 1985)، وريال مدريد أمام مونشنجلادبخ في موسم (1985- 1986).

ولم يخسر روما ذهابًا وإيابًا في مسابقة أوروبية، منذ الخسارة أمام ريال مدريد في دور الـ16 من دوري الأبطال موسم (2015- 2016)، وآخر مرة سقط فيها ذهابًا وإيابًا في كأس الاتحاد الأوروبي/ الدوري الأوروبي، كان أمام باناثينايكوس في دور الـ16 من موسم (2009- 2010).

ونجح إدين دجيكو مهاجم روما، في التسجيل في 5 مباريات من آخر 6 لقاءات خاضها في الدوري الأوروبي، ويملك في رصيده 31 هدفًا في المسابقات الأوروبية رفقة الذئاب، أكثر بـ3 أهداف على الأقل عن أقرب ملاحقيه فرانشيكو توتي (28 هدفًا).

وعلى الجانب الآخر ومنذ مشاركته للمرة الأولى في المسابقة في عام 2018، ساهم برونو فيرنانيدز في تسجيل 30 هدفًا في الدوري الأوروبي، من خلال تسجيل 19 هدفًا وصناعة 11 آخرين، أكثر بـ7 أهداف على الأقل من أي لاعب آخر.

ويتطلع مانشستر يونايتد للوصول إلى أول نهائي رفقة المدرب أولي جونار سولسكاير، بعدما ودع معه من نصف النهائي 4 مرات (مرتين في كأس رابطة المحترفين الإنجليزية، مرة في كأس الاتحاد الإنجليزي وأخرى في الدوري الأوروبي).

وحقق اليونايتد الانتصار في آخر 4 مباريات خاضها في الدوري الأوروبي، وآخر مرة نجح فيها الشياطين الحمر في الفوز بـ5 لقاءات متتالية في كل المسابقات الأوروبية، كان في مايو 2011 قبل الخسارة أمام برشلونة في نهائي دوري الأبطال على ملعب ويمبلي