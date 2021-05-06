شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الحكام تكشف حقيقة معاقبة جهاد جريشة بعد مباراة الزمالك وبيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف أيمن ديجيش عضو لجنة الحكام باتحاد الكرة عن حقيقة توقيع عقوبات على جهاد جريشة حكم مباراة الزمالك وبيراميدز الأخيرة في الدوري، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين بهدف لمثله.

وقال ديجيش في تصريحات لبرنامج "بى أون تايم": هناك لجان مكلفة للبحث في مسألة إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز، ولكن مسألة الوقت الضائع تكون تقديرية للحكم، وهناك قاعد لإعادة المباريات مثل طرد لاعب وعدم خروجه من الملعب.

أضاف: الأخطاء التحكيمية واردة في العالم كله، كلجنة حكام نتابع المباريات ونقيمها وهناك بعض الأخطاء، ولكننا أدارنا حوالي 170 مباراة في الدوري ونسبة الأخطاء فيها أقل من نسبة الأخطاء العالمية.

واصل: حتى الآن لم نوقع أي عقوبات على جهاد جريشة ولم نصرح بشئ حتى لو هناك عقوبة سيتم توقيعها على حكم لن نعلنها، والسوشيال ميديا أصبحت تضخم الأمور كثيراً، ولا تريد أن نلعب على وتر الجماهير ولكن نعمل لمصلحة مصر.

أكمل: يجب أن يكون لديك نسبة أخطاء لا يوجد تحكيم بلا خطاء، والبنا أدار مباراة القمة بشكل رائع، وأخطائنا أقل من المعدل العالمي.

زاد: هناك أمور فنية نناقشها قبل توقيع عقوبات على الحكام، خاصة بعد وجود الفار، سيد شعبان لم نصدر قرار رسمي بشأنه حتى الآن، في الطبيعي هو أننا نشجع كل ما هو مصري وأن نكون في ظهرهم، ونتمنى أن تكون مباراة القمة بتحكيم مصري، وأشكر أحمد مجاهد على قراره بذلك لأنه دعمنا.

وكشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم رفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عقب مثوله للتحقيق اليوم بمعرفة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

وشهدت التحقيقات إنكار سيد عبد الحفيظ للتصريحات التي نسبت إليه وأنه قال "مترنش عليا تاني يا جهاد" ، مشددا علي أنه لم يدل بهذه التصريحات تماما كما تقدم بصورة من الاعتذار الرسمي الذي أعلنه أحد المواقع بعد تحريف التصريحات التي قالها عبد الحفيظ بعد مباراة الأهلي والمحلة.