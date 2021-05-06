شكرا لقرائتكم خبر عن 12 معلومة من كشف حساب حسام حسن أمام الأهلى قبل صدام الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفريق النادي الأهلي ضيفًا على نظيره فريق الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس على استاد الإسكندرية ضمن منافسات الأسبوع الـ20 من منافسات بطولة الدوري العام.

ويسعى الأهلي إلى استعادة نغمة الانتصارات وحصد نقاط المباراة الثلاث، ويدخل الأهلي مواجهة اليوم وفي جعبته 37 نقطة جمعها من17مواجهة، فيما يدخل الاتحاد مواجهة اليوم في المركز الخامس برصيد29 نقطة جمعها من19مباراة.

وتُعد مباراة الليلة واحدة من الإختبارات الصعبة للأهلي في رحلة الحفاظ على لقب الدوري لأنها تأتي أمام فريق قوي وعنيد ، ويقدم عروض قوية هذا الموسم ، فضلاً عن تواجد حسام حسن المدير الفني على رأس الجهاز الفني للفريق السكندري ما يعني أن المهمة ستكون صعبة للغاية أمام كتيبة موسيماني

1_سبق لحسام حسن وأن واجه النادي الأهلي 26 مباراة سابقة، مع سبع فرق مختلفة وهم: الزمالك، والمصري البورسعيدي، والاتحاد السكندري وبيراميدز، وسموحة، والمصرية للاتصالات، ومصر المقاصة.

2_حقق حسام حسن الفوز على الأهلي في 5 مباريات سابقة فقط من أصل 26 مباراة، فيما تعادل في 6 مباريات، وتلقى الهزيمة في 15 مباراة.

3_أحرز حسام حسن في مرمى الأهلي 30 هدفًا، فيما استقبلت شباك الفرق التي دربها 43 هدفًا.

4_كانت أخر مباراة جمعت الاهلى مع حسام حسن تلك التى أقيمت فى الدور الاول لدوري هذا الموسم فى 28 ديسمبر 2020 بالجولة الثالثة للمسابقة على ستاد الاهلى والسلام وفاز بها المارد الاحمر بأربعة أهداف دون رد سجلها كهربا وحسين الشحات ومحمد شريف وأكرم توفيق

5_أصبح فوز الأهلي برباعية دون رد على الاتحاد السكندري هي الهزيمة الأكبر لحسام حسن أمام الفريق الأحمر بعد 26 مباراة بين المدرب والأهلى

6_ كانت أكبر نتيجة سابقة فاز بها الأهلي على حسام حسن كانت 3-1 ضد المصري في ديسمبر 2016

7_ تحمل ولاية حسام حسن للاتحاد السكندري الرقم 2 مع النادي الأخضر والثالثة عشر له على مدار مسيرته التدريبية وذلك مع 8 أندية ومنتخب وحيد.

8_حسام حسن تولى تدريب بيراميدز والمصري والاسماعيلي والزمالك وسموحة والاتحاد السكندري والمقاصة والمصرية للاتصالات ومنتخب الأردن.

9_لم يتمكن حسام حسن من تحقيق ألقاباً خلال مسيرته التدريبة حتى الاّن.

10_إنجازه الأكبر كان بالوصول بمنتخب الأردن لمباراة فاصلة على تذكرة الصعود لمونديال 2014 للمرة الأولى في تاريخ النشامى.

11_ المحطة الأفضل لحسام حسن في مسيرته التدريبة كانت في ولايته الثالثة مع المصري البورسعيدي، حيث حقق خلالها المركز الرابع بالدوري مرتين والمركز الثالث مرة واحدة، وبلغ مع الفريق نهائي كأس مصر وخاض نهائي السوبر المحلين كذلك قاد أبناء بورسعيد لنصف نهائي الكونفدرالية للمرة الأولى في تاريخ النادي بمسماها الحالي، بالإضافة إلى تحقيق المركز الثاني مع الزمالك في موسمي 2009-2010 و2010-2011.

12_حسام حسن كان المدير الفني الذي ألحق بالأهلي الخسارة الأثقل بالدوري في الألفية الحالية بل والأكبر التي يتلقاها الفريق الأحمر منذ موسم 1964 بعدما خسر بنتيجة 5/1 أمام الترسانة، وذلك خلال ولايته الاولى بالاتحاد والفوز على الأهلي بالدوري موسم 2014-2015 بنتيجة 4/1.