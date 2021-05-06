شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب محمود البنا مع الأهلى قبل مواجهة زعيم الثغر الليلة بالدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يتجدد لقاء الأهلي في بطولة الدوري المحلي عندما يحل ضيفاً على الاتحاد السكندري في التاسعة والنصف من مساء اليوم الخميس، بإستاد الاسكندرية في الجولة الـ20 من بطولة الدوري وهي المباراة التي يترقبها جمهور المارد الاحمر كونها تأتي بعد فترة من تراجع الأداء والنتائج وكان أخرها الخسارة من غزل المحلة بهدف نظيف في الجولة الـ19 للدوري ومن قبلها الخسارة من سموحة ثم السقوط في فخ التعادل أمام الجونة وهي نتائج أثارت القلق بين جماهير الأهلي.

يدخل الأهلي مباراة الليلة في المركز الثاني بجدول الدوري برصيد 37 نقطة جمعهم من 17 مباراة ، حيث فاز في 11 مباراة وتعادل في 4 وخسر مباراتين ، أما الاتحاد السكندري فيحتل المركز الخامس برصيد 29 نقطة جمعهم من 19 مباراة حيث فاز في 8 وتعادل في 5 وخسر 6 مباريات.

وسيقود محمود البنا مباراة الاتحاد والأهلي، ويعاونه كلا من سمير جمال وهاني خيري ومجدي خاطر، ويقود وائل فرحان تقنية الفيديو في اللقاء ويعاونه محمد يوسف.

وإجمالا أدار محمود البنا 31 مباراة للأهلي، 28 مباراة فى الدورى و3 مباريات في كأس مصر، وخلال هذه المباريات فاز الأهلي في 23 لقاء، وتعادل فى 6 وخسر في مواجهتين فقط .

وأخرج البنا، 44 بطاقة صفراء بالإضافة لـ3 بطاقات حمراء مع احتساب 6 ركلات جزاء للأهلي، كانت البطاقات الحمراء لـ وائل جمعة ضد المقاولون العرب ووليد سليمان في مواجهة الإتحاد وعمرو السولية ضد بيراميدز.

ونجح الأهلي في تحقيق الفوز في آخر مباراتين تحت صافرة الحكم الدولي محمود البنا حيث كانت المباراة الأولى أمام طلائع الجيش ببطولة الدوري الممتاز في شهر فبراير الماضي وفاز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف حيث أحرز جونيور أجايي جناح الفريق الأحمر هدفين وهدف الطلائع أحرزه أحمد سمير.

وكانت أخر مباراة أدراها محمود البنا للأهلى أمام الزمالك وفاز بها المارد الاحمر بهدفين مقابل هدف فى الجولة الرابعة من مسابقة الدوري.