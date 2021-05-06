شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يرفض طلب الزمالك وبيراميدز بإعادة مباراتهما في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رفض مسئولو إتحاد الكرة الخطاب المقدم من نادي بيراميدز بشأن الموافقة على الطلب الذي أعلنه نادي الزمالك عن طريق عضو اللجنة التنفيذية إبراهيم عبد الله ورغبته في إعادة مباراة الزمالك وبيراميدز في الدوري الممتاز والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأكد بيراميدز في خطابه لاتحاد الكرة أنه يطلب الموافقة على ما أعلنه أحد أعضاء لجنة إدارة الزمالك من تقديم طلب لإعادة المباراة وأن بيراميدز يطلب تحديد موعد جديد لها، خاصة وأنه صاحب الأفضلية خلال اللقاء، مشيرا إلى تعرضه للظلم الفادح خلال المباراة باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة تعادل منها أصحاب الأرض، بجانب التغاضي عن طرد اللاعب طارق حامد مع بداية الشوط الثاني، كما أشار إلى أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء المباراة، وأبدى بيراميدز استيائه من مستوى التحكيم خلال اللقاء وأشار كذلك إلى كثرة الأخطاء التحكيمية التي تعرض لها بيراميدز هذا الموسم، مطالبا بعدم تولي الحكم جهاد جريشة إدارة مباريات الفريق مستقبلا في ظل الأخطاء المرتكبة ضد النادي، وشدد بيراميدز على أنه يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة، مؤكدا شكواه من الإجهاد كونه أكثر الأندية المصرية خوضا للمباريات المحلية والقارية هذا الموسم، وعدم مراعاة ذلك من لجنة المسابقات بالاتحاد.

و أكد نادي بيراميدز فى الخطاب عن استيائه الشديد من المستوى الذي ظهر عليه التحكيم في لقاء الزمالك ، مؤكدا أن ما يتعرض له من ظلم واضح في مبارياته وآخرها مباراة الزمالك، غير مقبول على الإطلاق ولا يمكن الاستمرار في السكوت والصبر عليه، كذلك في ظل أن بيراميدز يتعرض للظلم على كافة الأصعدة بما لا يحافظ على قواعد المنافسة العادلة.

ومع تقديرنا الشديد لفريق نادي الزمالك وجماهيريته وتاريخه وأدائه خلال المباراة، واحترامنا كذلك لطلبه بإعادة المباراة، إلا أنه وفقا للوائح وقوانين كرة القدم وبشهادة جميع خبراء التحكيم في مصر وعبر جميع القنوات الفضائية وأصحاب حقوق مباريات الدوري، أكد الجميع أن ركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الزمالك في المباراة وسجل منها الفريق صاحب الأرض هدف التعادل، كانت غير صحيحة على الإطلاق وأن الكرة لا يمكن احتسابها ركلة جزاء، وهو ما تسبب في خسارة ثلاث نقاط هامة في مشوار المنافسة على الدوري، كما أن إنهاء المباراة قبل موعدها القانوني لم يخدم بيراميدز الذي كان يبحث عن التعويض من خلال محاولاته الهجومية المتواصلة لتسجيل هدف الفوز قبل انتهاء اللقاء.

كما أكد جميع خبراء التحكيم وفقا للوائح وقوانين كرة القدم أن لاعب الزمالك طارق حامد كان يستحق الحصول على بطاقة حمراء في الشوط الثاني وتغاضى عنها حكم المباراة، بعد تعرضه بالضرب الواضح والمتعمد بدون كرة لقائد بيراميدز عبد الله السعيد، والجميع أكد أنها كانت تستحق الطرد المباشر للاعب يشكل ثقلا في الفريق المنافس ما كان سينعكس بالسلب على أداء فريقه، وهو ظلم واضح لنادي بيراميدز لا يمكن التغاضي عنه أو السكوت عليه، ما تسبب في ضياع ثلاث نقاط غالية من الفريق صاحب الأفضلية بسبب الأخطاء التحكيمية الواضحة.