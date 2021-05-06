اتحاد الكرة يرفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ بعد انتهاء التحقيق

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر باتحاد الكرة أنه تم رفع الإيقاف عن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالاهلي عقب مثوله للتحقيق اليوم بمعرفة المستشار القانوني لاتحاد الكرة.

وشهدت التحقيقات إنكار سيد عبد الحفيظ للتصريحات التي نسبت إليه وأنه قال "مترنش عليا تاني يا جهاد" ، مشددا علي أنه لم يدل بهذه التصريحات تماما كما تقدم بصورة من الاعتذار الرسمي الذي أعلنه أحد المواقع بعد تحريف التصريحات التي قالها عبد الحفيظ بعد مباراة الأهلي والمحلة.

وكشف مصدر فى اتحاد الكرة أن قرار التحقيق مع سيد عبد الحفيظ كان يسبق الشكوى التى قدمها جهاد جريشة الحكم الدولى ضد مدير الكرة فى الأهلى.

وقررت إدارة المسابقات بالاتحاد المصرى لكرة القدم إيقاف سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى وإحالته للتحقيق معه بمعرفة المستشار القانوني للاتحاد لما بدر منه من تصريحات تليفزيونية بعد مباراة غزل المحلة مع الأهلي ضمن مسابقة الدوري.

وتقدم الحكم الدولى جهاد جريشة بشكوي رسمية لاتحاد الكرة ضد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في الأهلي بعد التصريحات التي أدلي بها الأخير ضد جهاد جريشة عقب مباراة الأهلي والمحلة التي أقيمت في الجولة الـ 19 للدوري.

وكان سيد عبد الحفيظ قد أكد أن جهاد جريشة اتصل به هاتفيا واعتذر له عن أخطائه في بعض المباريات، وهو التصريح الذى يشوبه العديد من علامات الاستفهام، وقد يؤدى إلى أزمة كبيرة بين الأهلي ولجنة الحكام واتحاد الكرة إن صدقت تصريحات سيد عبد الحفيظ.

وجه سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بنادى الأهلى انتقادا للحكم الدولى جهاد جريشة، بعد إدارته لمواجهة الزمالك وبيراميدز الأحد الماضى، بعد الخطأ الذى ارتكبه فى احتساب ركلة جزاء وهمية للفريق الأبيض - على حد وصفه، وقال سيد عبد الحفيظ، فى تصريحات لقناة الأهلي: "همسح نمرة جهاد جريشة من موبايلى، كل ما يغلط يكلمنى يعتذر لى، إزاى يكون حكم كأس عالم، و7 كأس أمم، ويحسب كورة الزمالك دى ضربة جزاء؟".