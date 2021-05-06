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برة الملعب.. شاهيناز السيد لاعبة رمى الرمح: هوايتى الرسم وحلمى أكون سيدة أعمال

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القاهرة - سامية سيد - بعيدًا عن وصالات المنافسات هناك جانب آخر فى حياة اللاعبات على صعيد الألعاب الفردية أو الجماعية، هذا الجانب تتجرد فيه اللاعبات من البطولات والألقاب التى تحققت على أيديهن، ويظهرن من خلاله اهتمامهن بحياتهن الشخصية وهواياتهن، ونجمة اليوم فى برة الملعب هى " شاهيناز السيد   "  ، لاعبة رمى الرمح  فى النادى الأهلى والتى تعد من أبرز نجمات اللعبة لما شاركت فيه من بطولات عديدة على صعيد الناشئين والشباب كما إنها تتألق أيضاً من حيث الشياكة والأناقة خارج صالات المنافسات.

 

ما هوايتك المفضلة بعيدا عن الرياضة ؟

 

الرسم  .

 

ما الأكلة التى تتميزين فى طبخها ؟

 

المكرونة بالبشاميل  .

 

من نجمك المفضل ؟

 

عمرو يوسف  .

 

من مطربك المفضل ؟

 

تامر حسنى  .

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لو لم تكونى لاعبة كنتى تتمنى أيه ؟

 

سيدة أعمال  . 

 

لما تتعاكسى فى الشارع .. ممكن تستخدمى العنف أم لا ؟

 

لا و لكن  لن أفرط فى حقى بإحترام  .

 

مين من نجمات السينما كنتى تتمنى تكونى  مثلها ؟ 

 

ياسمين صبرى    .

 

بتحبى الملابس الكاجوال و لا الفورمال ؟

 

الكاجوال  .

 

تفضلين الزواج من شخص رياضى و لا مش شرط ؟

 

 مش شرط  .

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احمد سعيد

احمد سعيد

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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