تعديل مواعيد بطولة 2003 بسبب "قرارات كورونا"

وتسبب ملعب مباراة الزمالك ضد الأهلي فى قمة الناشئين مواليد 2003، والتى كان المقرر لها الجمعة المقبل، قبل تأجيلها لتقام يوم الأحد، فى إثارة أزمة جديدة بين القطبين. وتقام مباراة الأهلي والزمالك فى الرابعة عصرا، ضمن الجولة الـ 15 لمباريات دوري الناشئين مواليد 2003، بمقر نادي الزمالك.

وتكمن الأزمة فى إقامة المباراة على الملعب الرئيسي بنادي الزمالك، وليس على ملاعب الناشئين، وهو ما يرفضه مسئولو القلعة البيضاء، لكن النادى الأهلي يرغب فى إقامة اللقاء على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة الرئيسي.