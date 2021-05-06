شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا فعل بيراميدز ووادى دجلة فى 9 لقاءات قبل الصدام العاشر الليلة بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه وادى دجلة، نظيره بيراميدز في التاسعة والنصف مساء اليوم الخميس، على ستاد الأهلى والسلام ضمن منافسات الجولة العشرين لمسابقة الدوري الممتاز في مواجهة قوية للفريقين يدخلها غزلان دجلة بمعنويات منخفضة بعد الخسارة من المقاولون العرب بهدف دون رد بالجولة الأخيرة للمسابقة فيما تعادل بيراميدز مع الزمالك بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

ترتيب وادى دجلة وبيراميدز فى جدول الدوري

ويحتل وادى دجلة، المركز السادس عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 16 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 3 لقاءات وتعادل في 7 مواجهات وخسر 9 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 23 هدفاً.

فيما يحتل بيراميدز المركز الثالث برصيد 31 نقطة بعد أن لعب 19 مباراة فاز في 7 وتعادل في 10 لقاءات وخسر مباراتين وسجل لاعبيه 26 هدفاً وتلقت شباكه 18 هدفاً.

تاريخ مواجهات وادى دجلة وبيراميدز

تاريخيا مباراة اليوم هي العاشرة بين الفريقين في الدوري، فاز دجلة فى مباراتين وفاز بيراميدز فى ثلاث مباريات، وتعادل الفريقين في 4 مباريات .

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري الموسم الماضى بين الفريقين بفوز بيراميدز بهدف دون رد سجله عبد الله السعيد من ركلة جزاء بالجولة العاشرة للمسابقة على ستاد الدفاع الجوى فى 25 ديسمبر 2019.

وانتهت مباراة الدور الثانى لدوري الموسم الماضى بفوز بيراميدز بهدفين دون رد سجلهما جون أنطوى فى 16 سبتمبر 2020 على ستاد بتروسبورت بالجولة 27 للمسابقة.

وانتهت مباراة الدور الاول لدوري هذا الموسم بتعادل الفريقين 1-1 ، سجل رمضان صبحى لبيراميدز وأهدر أحمد سامى ركلة جزاء ، وتعادل حسام عرفات لوادى دجلة فى اللقاء الذى أقيم فى 11 يناير 2021 على ستاد الدفاع الجوى بالجولة الثالثة للمسابقة.

سالاس يبحث عن استعادة نغمة الانتصارات وأروابارينا يفتش عن العودة للقمة

وطالب التشيلى ماريو سالاس المدير الفني لوادى دجلة لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات الليلة للهروب من قاع جدول الدوري ، في المقابل طالب الارجنيتنى ردولفو أروابارينا المدير الفني لبيراميدز لاعبيه بإستمرار الصحوة وتعويض نقاط مباراة الزمالك التي خسرها في الأمتار القليلة من المباراة مشدداً على أن استمرار نزيف النقاط بالنسبة للأهلى والزمالك يسمح لبيراميدز بتعويض ماخسره والعودة لإعتلاء قمة المسابقة.

وأصبح أحمد الشيخ، لاعب فريق الكرة الأول بنادى بيراميدز، جاهزًا من الناحية الطبية والفنية للعودة لصفوف فريقه، بعد شفائه من الإصابة التى تعرض لها فى غضروف الركبة، أدت لابتعاده عن المشاركة مع الفريق السماوى طوال الفترة الماضية ، بعدما تعرض للإصابة فى الغضروف الداخلى ووتر ردفى بالركبة، الأمر الذى أدى لعدم مشاركته مع بيراميدز منذ مواجهة سموحة فى الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدورى.

وغاب الشيخ عن 20 مباراة خاضها فريق بيراميدز فى بطولة الدورى والكونفدرالية وكأس مصر، وعاد اللاعب تدريجيًا للمشاركة فى التدريبات الجماعية لفريقه، ليصبح جاهزًا للعودة للمشاركة بشكل طبيعى.