شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب الإسماعيلي: الأداء الرجولي سيقود الفريق لمراكز المقدمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبدى حمد إبراهيم المدرب العام لفريق الإسماعيلي سعادته بالفوز الثالث على التوالى بعدما سبق الفوز على الجونة الفوز على المصري والانتاج الحربي، ليصل رصيد الفريق إلى 20 نقطة محتلا المركز الثالث عشر .

وقال حمد: «بالتأكيد فوز مهم والفريق كان في احتياج له، لكن أسوأ ما فيه هو غياب إيهاب جلال المدير الفني، الذي أتمنى أن تكون عودته قريبة».

وأضاف حمد: «خلال المباريات الثلاث الماضية نجحنا في حصد جميع النقاط، لكن هناك بعض المشاكل الفنية بسبب تخوف اللاعبين داخل الملعب بعد الأهداف لرغبتهم في تحقيق الفوز، وسنناقش ذلك خلال الأيام المقبلة، لكن في النهاية يجب أن أوجه لهم الشكر على الأداء الرجولي».

واختتم المدرب العام للإسماعيلي تصريحاته، قائلاً: «كل مباراة يخوضها الدراويش يكون هدفنا الرئيسي فيها هو الفوز وتحقيق الثلاث نقاط» .