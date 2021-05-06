شكرا لقرائتكم خبر عن صرف المستحقات المتأخرة للاعبي الإسماعيليي عقب ثلاثية الجونة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عمت الفرحة والسعادة أرجاء مدينة الإسماعيلية عقب الفوز الذى حققه الفريق الكروى الأول بالنادي على الجونة، بثلاثة اهداف مقابل هدفين فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة 20 من الدوري.

وقرر مجلس ادارة النادي صرف المستحقات المتاخرة للاعبين بجانب مكافاة اجادة تقرر الحصول عليها بعد الروح العالية و الاصرار الكبير الذى وضح على لاعبي الفريق طوال ال90 دقيقة وتمسكهم بالفوز و الحصول على النقاط الثلاث كاملة .

ووجهت ادارة النادي الشكر للاعبين و الجهاز الفني على الروح العالية الذى ظهروا عليها وتمسكهم بترك قاع جدول الماسبقة و الهروب من شبح الهبوط لدورى القسم الثاني الذى كان يخيم على الفريق منذ بداية الموسم .