شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة ناجحة لمدافع دورتموند في الركبة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - خضع الإسباني ماتيو موري مدافع بوروسيا دورتموند الألماني لكرة القدم لعملية جراحية على موضع إصابته الخطيرة في الركبة اليمنى وأوضح نادي دورتموند، الخميس أنه بمرور الوقت سيتم اتخاذ المزيد من التدابير.

وذكر دورتموند في تغريدة عبر حسابه على شبكة «تويتر» للتواصل الإجتماعي: «ماتيو تعافى بشكل جيد من جراحته الأولى بعد الإصابة، المزيد من العلاج سيتم تحديده بعد مرحلة التأهيل الأولى».

وكتب موري عبر حسابه على شبكة «إنستجرام» لتبادل الصور «الجراحة كانت ناجحة للغاية، العد التنازلي للعودة بشكل أقوى بدأ بالفعل».

ولم يكشف دورتموند بشكل علني عن نوعية الإصابة، مشيراً فقط إلى أن المدافع الإسباني تعرض لقطع في الأربطة وضرر بالغ في كبسولة الركبة خلال المباراة التي فاز فيها الفريق على هولستاين كيل 5-0 في المربع الذهبي لكأس ألمانيا، ولم يحدد دورتموند فترة غياب موري عن الملاعب.